بيان أميركي أوروبي يؤكد على حق إسرائيل في "الدفاع عن نفسها"

أكد بيان أميركي أوروبي مشترك، إن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الدولي والإنساني، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قلقان من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

ووفق البيان الذي نشره البيت الأبيض، إن الاتحاد الأوروبي وواشنطن سيعملان مع الشركاء في المنطقة "للتأكيد على أهمية حماية المدنيين وتسهيل الوصول للغذاء والماء والرعاية الطبية والمأوى" لمن يحتاجه.

وحذر البيان من تصعيد الأمور في الشرق الأوسط، وأشار إلى أن وجهة النظر الأوروبية والأميركية تتوافق على أن حل الدولتين "يظل هو الطريق الصحيح نحو السلام الدائم".