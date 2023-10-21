الصحة الفلسطينية ناشدت المجتمع الدولي التدخل قبل وقوع مجزرة في مستشفى القدس

وجهت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، مناشدة عاجلة للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الصحي وحقوق الإنسان، للتدخل وحماية مستشفى القدس من القصف الذي تهدد به إسرائيل.
واعتبرت الكيلة إن "على المجتمع الدولي التدخل قبل فوات الأوان، حتى لا تتكرر مجزرة مستشفى المعمداني مرة أخرى".
وأضافت أن "جمعية الهلال الأحمر تلقت تهديدا من سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس، حيث طالبت بالإخلاء الفوري للمستشفى الذي يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى باعتباره مكانا آمنا".
وفي وقت سابق، اعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تلقى تهديدا من السلطات الإسرائيلية بقصف مستشفى القدس في حي تل الهوى وسط مدينة غزة.
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