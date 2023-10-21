شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الحوار تعلن تأييد موقف الرئيس السيسي فى القضية الفلسطينية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أعضاء كتلة الحوار، دعم ومساندة القيادة السياسيه المصريه في قرارتها ازاء الموقف الراهن والأزمة الفلسطينية، مؤكدين على رفض تصفية القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين .

وقال الدكتور باسل عادل، رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار ووكيل مؤسسى حزب الحوار إن الكتلة تدعم مواقف الإدارة المصرية والقيادة السياسية والرئيس السيسى بشأن الأزمة الفلسطينية، متابعا :" لا للتهجير لا للاحتلال نعم لمساندة صمود الشعب الفلسطيني".

وأدانت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس أمناء كتلة الحوار تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه، واستهداف المناطق الحيوية والمواطنين المدنيين وخاصة النساء والأطفال، معلنة تأييد الرئيس السيسى في موقفه الصلب الثابت من القضية الفلسطينية.