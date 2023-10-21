شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "دفاع النواب": نزول المصريين للميادين رسالة دعم وتأييد للرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمد عبد الرحمن راضى أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، مظاهرات دعم القضية الفلسطينية، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتخذه من قرارات لحماية الأمن القومي، التى شهدتها المنصة، اليوم الجمعة.

وقال "راضي": "نؤيد وندعم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي، وهذه رسالتنا بنزول الملايين للميادين للتأكيد علي دعم تلك القرارات"، مشيراً إلي رفضه تهجير الفلسطينين إلي غزة حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف "راضى" أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تقوم بحرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ضاربة عرض الحائط بالمواثيق والقوانين الدولية، لافتًا إلى أن ما حدث من قصف دولة الاحتلال للمستشفي المعمداني هو جريمة بحق الإنسانية محملاً المجتمع الدولي الوضع الكارثي في غزة.

وتساءل "راضي": أين المجتمع الدولي من هذه الجرائم الوحشية وعمليات الإبادة الجماعية لأهالي غزة؟!، أين المنظمات والدول الكبرى المتشدقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، متى يستيقظ ضميرهم إزاء عمليات القتل الجماعية للمدنيين والأطفال والنساء والشيوخ في فلسطين، وهم يحولون الجاني إلي ضحية ويحولون الضحية إلى جاني، ونرى جميعا الأكاذيب وقلب الحقائق في الإعلام الغربي المشبوه.