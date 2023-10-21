أفاد المكتب الصحفي للبنتاغون، بأن وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن تحدث مع نظيره الأوكراني رستم أوميروف ووعد بالسعي للحصول على أموال إضافية من الكونغرس لمواصلة المساعدات العسكرية. وناقش أوستن وأوميروف، "النتيجة الناجحة" لاجتماع الدول المانحة للمساعدات العسكرية الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى "آخر التطورات على الأرض في أوكرانيا". واكد اوستن على استمرار الدعم الأميركي لأوكرانيا.

كانت هذه تفاصيل خبر أوستن يؤكد لنظيره الأوكراني استمرار المساعدة العسكرية الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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