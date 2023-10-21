أدرعي: قصفنا على مدار ساعات الليلة الماضية سلسلة من الأهداف التابعة لحزب الله ردا على اطلاق الصواريخ أمس

اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي "طائرات اسرائيلية قصفت على مدار ساعات الليلة الماضية سلسلة من الأهداف العسكرية التابعة لحزب الله، رداً على إطلاق الصواريخ المضادة للدروع وإطلاق القذائف الصواريخية على الأراضي الإسرائيلية أمس".
وكشف ادرعي انه "من بين الأهداف التي تم استهدافها سلسلة من المواقع العسكرية التي يستخدمها حزب الله لأغراض عملياتية وكذلك البنى التحتية . بالإضافة إلى ذلك، استهدف الجيش الاسرائيلي قاذفة مضادة للدروع تم نشرها في المنطقة الحدودية وتوجيهها نحو الأراضي الإسرائيلية".
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