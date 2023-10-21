النشرة: قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف وادي طير حرفا واطراف الناقورة

افاد مراسل "النشرة" عن قصف اسرائيلي استهدف وادي طير حرفا واطراف الناقورة بالمدفعية من عيار 155ملمتر بعد غارة بعيد منتصف الليل وعلى دفعتين على اطراف عيتا الشعب ووادي رب ثلاثين الحدوديتين.

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