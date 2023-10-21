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مقتل وإصابة 4 جنود إسرائيليين على الحدود اللبنانية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجيش في بيان، إنه سمح بنشر خبر مقتل أومير بيلو، وهو جندي في جيش الدفاع في الاحتياط، بنيران مضادة للدبابات عند الحدود اللبنانية.

وأشار إلى أن جنديين احتياطيين آخرين أصيبا بجروح متوسطة، كما أصيب ثالث بجروح طفيفة، وبهذا الإعلان، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال، الذي سمح بالكشف عن هوياتهم، منذ السابع من تشرين الاول إلى 306.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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