انت الان تتابع خبر "التاريخ يشاهد".. مشاهير هوليوود يوجهون رسالة لبايدن بشأن غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومن بين الموقعين على الرسالة البالغ عددهم 60 تقريبا الكوميدي جون ستيوارت والممثل الحائز على جائزة الأوسكار خواكين فينيكس، سوزان ساراندون وكريستين ستيوارت وكوينتا برونسون ورامي يوسف وريز أحمد وماهرشالا علي وآخرين.وفي رسالة إلى بايدن، قال مشاهير هوليود: "نحث إدارتكم، وجميع قادة العالم، على احترام جميع الأرواح في الأراضي المقدسة والدعوة إلى وقف إطلاق النار وتسهيله دون تأخير - إنهاء قصف غزة، والإفراج الآمن عن الرهائن".

وأكدوا في رسالتهم: "نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا وأننا وقفنا مكتوفي الأيدي ولم نفعل شيئا. وكما قال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن جريفيث لأخبار الأمم المتحدة "التاريخ يشاهد".

وجاء في الرسالة: "يجب السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إليهم (سكان غزة)".

وأمس الجمعة، قال بايدن إنه يعتقد أن الشاحنات المحملة بالمساعدات ستصل إلى غزة خلال الساعات المقبلة.

ولليوم الـ14 على التوالي تواصل تل أبيب، بلا هوادة، غاراتها الجوية على قطاع غزة، ردا على الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس في السابع من الشهر الجاري، في جنوب إسرائيل والذي أوقع قرابة 1400 قتيل، وعشرات الأسرى.

وأسفر القصف الإسرائيلي عن استشهاد أكثر من 4000 فلسطيني، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، بحسب وزارة الصحة في غزة.

