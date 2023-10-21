انت الان تتابع خبر السفارة الأمريكية بإسرائيل تُحدد موعد فتح معبر رفح المصري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت السفارة إنها تلقت معلومات تفيد أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة سيفتح في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضافت أنه "إذا فتح المعبر فمن غير الواضح إلى أي مدى قد يتمكن الرعايا الأجانب من مغادرة غزة".



وأغلق معبر رفح بعد فترة وجيزة من بدء إسرائيل قصف غزة، على خلفية هجوم حركة حماس المفاجئ في 7 أكتوبر، ويحول الخلاف حول شروط توصيل المساعدات دون إعادة فتحه.

وبعد زيارة إسرائيل، الأربعاء، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن التوصل إلى اتفاق لعبور 20 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح.

لكن سيظل هذا مجرد جزء صغير جدا مما هو مطلوب، فقبل التصعيد الحالي كانت نحو 450 شاحنة مساعدات تصل إلى غزة يوميا.

ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 100 شاحنة يوميا لتغطية الاحتياجات العاجلة، وإن أي عملية لتقديم المساعدات يجب أن تتسم بالاستدامة على نطاق واسع.

ويعتمد معظم سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على المساعدات الإنسانية.