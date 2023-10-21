شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب جيم جوردن من سباق رئاسة مجلس النواب الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انسحب النائب جيم جوردن، من سباق رئاسة مجلس النواب الأمريكي، بعدما فشل في محاولته الثالثة للفوز بالمنصب.

وألغى النائب الجمهوري ترشحه بعدما تردد أنه خسر اقتراعًا سريًا بين زملائه الجمهوريين، في مؤتمر خاص عصر الجمعة، وتردد أن نتيجة التصويت كانت 122 صوتًا مقابل 86 صوتًا ضد جوردن.

رئاسة مجلس النواب الأمريكي

ومع خروج جوردن من السباق، تسبب فراغ القيادة بين الجمهوريين في عدم وجود مرشح مؤهل ليحل محله في الكونجرس.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر الحزب منتدى لتعيين مرشح بعد غد الاثنين، وأمام النواب فرصة حتى ظهر يوم غد الأحد لإعلان ترشحهم للمنصب.

وأعلن النائبان الجمهوريان أوستن سكوت من ولاية جورجيا وكيفن هيرن، من ولاية أوكلاهوما إنها سيخوضان سباق الترشح لمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي.