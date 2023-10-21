شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة وزير العدل البلجيكي بعد خطأ إداري خطير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم وزير العدل البلجيكي فينسنت فان كويكنبورن استقالته، بعد أربعة أيام من هجوم إرهابي دموي على اثنين من مشجعي كرة القدم السويديين في بروكسل.

وعلق فان كويكنبورن، أنه يتحمل مسؤولية شخصية عن خطأ إداري خطير. وقال إن الرجل الذي نفذ الهجوم كان يمكن ترحيله إلى تونس قبل فترة طويلة.

الهجوم الإرهابي في بلجيكا

وقال فان كويكنبورن إن حقيقة أن طلب الترحيل إلى تونس، الذي قُدم في 15 أغسطس 2022، لم يُتعامل معه من جانب القاضي المختص يعد خطأ فرديًا خطيرًا وغير مقبول أدى إلى تداعيات وخيمة.

وحتى يوم الجمعة، لم يتضح سبب عدم تعامل القاضي مع طلب الترحيل.

وأوضحت السلطات القضائية أنه قدم 31 طلب ترحيل دولي للقاضي خلال العام الماضي، وتعامل مع 30 طلبًا إلا أنه لم يتعامل مع طلب القاتل.

هجوم داعش في بلجيكا

وقتل مشجعان سويديان في الهجوم الذي وقع مساء الاثنين الماضي، على هامش مباراة في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم بين بلجيكا والسويد.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، وقتلت الشرطة المهاجم، وهو تونسي يدعى عبد السلام الجيلاني، يوم الثلاثاء. وذكرت السلطات الإيطالية، أنه كان معروفا بتطرفه منذ عام 2016.