شكرا لقرائتكم خبر عن متخصصة فى الشئون الدولية: مصر لها مواقف قوية فى دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة عقيلة دبيشي، رئيس المركز الفرنسي للدراسات الدولية والمتخصصة في الشئون الدولية، إن ما يفعله الاحتلال الإسرائيلى من مجازر بحق الأطفال يزيد من تمسك الشعوب العربية بالقضية الفلسطينية، وهو يؤكد على مواقف الجميع لرفض محاولات تهجير أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضافت الباحثة في الشئون الدولية أن محاولات مخطط نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة هي محاولات مرفوضة من الجميع، لافتة أن الرئيس السيسي أدرك هذا المخطط وكان واضحًا وقويًا في الرد عليه، وذلك لأن أى محاولات لإفراغ غزة من شعبها سينهي حلم الدولة الفلسطينية، ويعفي إسرائيل أيضًا من مسؤولياتها القانونية على اعتبارها سلطة احتلال.

وأكدت على أن الرئيس السيسي كان واضحًا عندما حذر أن التهجير يعني إطلاق العنان لشن هجمات ضد إسرائيل من داخل الأراضي المصرية، وحينها قد تجر مصر للصراع، موضحة أن الدولة المصرية لها مواقف قوية وواضحة تجاه هذه القضية الفلسطينية، والتأكيد على الدعم الكامل لشعب فلسطين.