شكرا لقرائتكم خبر عن حكم قضائى بالطرد وانتهاء عقد بيع حق انتفاع وليس إيجار كما هو متعارف عليه.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "خلى بالك لتقع في الفخ.. حكم قضائى بالطرد وانتهاء عقد بيع حق انتفاع وليس إيجار كما هو متعارف عليه"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه يتعرض لعقود البيع بحق الانتفاع وليس الإيجار، يهم ملايين المتعاملين في سوق البيع والشراء، بانتهاء عقد بيع وليس إيجار كما هو متعارف عليه، رغم أنه مؤرخ عام 1974 أى منذ 50 سنة، حيث انتهى بقوة القانون لوفاة المنتفع وفقا لنص المادة 993 مدني، ولم يكن أصحاب العقار على علم بتلك المعلومة، ما يوضح معه ضرورة قرءاة العقود قراءة جيدة وعرضها على متخصصين، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 158 لسنة 2023 مدنى جزئى بندر الجيزة.

ملحوظة:ماذا يعنى عقد بيع حق انتفاع؟

عقد بيع حق انتفاع هو عقد يبرم بين طرفين غرضه الرئيسي هو حق الملكية، وهو جماع حقين حق الاستعمال وحق الاستغلال، والفقه الإسلامي أطلق علي حق الانتفاع تسمية ملك المنفعة، وقبل التطرف لعقد بيع حق انتفاع لا بد من بيان معنى عقد بيع حق الانتفاع وخصائصه، فقد عرف القانون حق الانتفاع بأنه: حق عيني يتعلق باستعمال شيء يخص الغير واستغلاله، ويسقط حتما بموت المنتفع.

خصائص عقد بيع حق انتفاع

1- حق الانتفاع حق متفرع عن حق الملكية فهو حق عينى يعطي لصاحبه سلطة الانتفاع بالشيء دون الحاجة لوساطة شخص آخر .

2- حق الانتفاع ليس مؤبداً كحق الملكية بل هو مؤقت ينتهي بانقضاء الأجل المحدد له فإذا لم يحدد أجل لانقضائه فانه ينتهي بوفاة المنتفع وفي كل الحالات ينتهي بوفاة المنتفع حتى لو لم ينتهي ميعاده .

3- لصاحب حق الانتفاع استعمال الشيء واستغلاله مما يستلزم أن يكون محله شيء لا يهلك بمجرد الاستعمال.

واستندت المحكمة لعدة أحكام لمحكمة النقض لفض النزاع أبرزها الطعن المقيد برقم 335 لسنة 53 قضائية، والذى جاء في حيثياته: وكان المستقر عليه بقضاء النقض أن: "القاعدة العامة أن موت المستأجر لا ينهى عقد الإيجار بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى ورثته اخذا بأن العقود المالية أنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية، والأصل من أن الحقوق والالتزامات الناشئة عند العقد تنتقل إلى ورثة المستأجر وإن كان لهم حق إنهائه إذا كان لم يعقد إلا بسبب حرفة مورثهم أو لاعتبارات أخرى متعلقة بخلاف حق الانتفاع الذى ينتهى حتما بموت المنتفع طبقا للمادة 993/1 من القانون المدنى من قبل انقضاء الأجل المعين له لما ينطوي عليه من انتقاص من حق الملكية، وإليكم التفاصيل كاملة:

"خلى بالك لتقع في الفخ".. حكم قضائى بالطرد وإنتهاء عقد بيع حق انتفاع وليس ايجار كما هو متعارف عليه.. العقد مؤرخ منذ 50 سنه تقريبا.. المحكمة استندت على انتهاءه بقوة القانون لوفاة المنتفع وفقا للمادة 993 مدني

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