السفارة الأميركية في إسرائيل: معبر رفح سيفتح في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي

اعلنت السفارة الأميركية في إسرائيل أن "معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة سيفتح في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي". واضافت :"إذا تم فتح المعبر فمن غير الواضح إلى أي مدى قد يتمكن الرعايا الأجانب من المغادرة".

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