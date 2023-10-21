نقولا: الخاسر الأكبر في هذه الحرب الدائرة هو لبنان وشعبه

اشار النائب السابق نبيل نقولا الى انه "بعد اسبوعين من حرب غزه الوضع مكانك راوح، لا هجوم إسرائيلي ولا تحرير للأقصى وقتلى بالالاف ودمار شامل".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سأل نقولا :"من الرابح ؟الكل يعتبر بأنه كسب، إسرائيل ستهجر الفلسطينيين من شمالي غزه أي قناة بن غوريون اصبحت واقعا وستحل مكان قناة السويس، حماس كسبت شرعية دولية غير مباشرة والكل يفاوض معها، الأميركي كسب بتحجيم حزب الله وإظهاره عاجزا أن يقوم بأي تهديد بعد الآن لإسرائيل بعد ترسيم الحدود المسرحي".

ورأى نقولا ان "الخاسر الأكبر في هذه الحرب الدائرة هو لبنان وشعبه، لم يعد أحد يتكلم عن النزوح السوري الى لبنان، لم يعد أحد يأتي على ذكر البنوك وسرقة العصر، طوي ملف المرفأ وملف الفساد، وخسر لبنان غازه الممنوع عليه اساسا، وطوي ملف الرئاسة وأصبح لبنان أرضا سائبة بانتظار من يحتلها ويستثمرها، اما الرابح الأكبر هم التجار".