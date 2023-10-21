افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن ان "مع دخول عملية طوفان الأقصى اسبوعها الثالث، يخيم هذا الصباح هدوءا مشوبا بالترقب والحذر الشديدين على القطاع الشرقي، خرقه فجرا قصف إسرائيلي استهدف رب تلاثين، وذلك بعد ليل ساخن على جانبي الحدود جراء القصف الصاروخي والمدفعي المتبادل بين المقاومة الإسلامية والجيش الاسرائلي على جبهة مزارع شبعا في تلال كفرشوبا ومرتفعات حرمون خراج بلدة شبعا حيث أصيبت مواقع الاسرأئلين هناك اصابات مباشرة، وذلك ردا على الاعتداءات الاسرائلية المتواصلة ضد المناطق المحررة في منطقة العرقوب وبموازاة ذلك تشهد المنطقة منذ ساعات الفجر تحليقا مكثفا للطيران التجسسي نوع ام كا دون طيار فوق المناطق المحررة في العرقوب وحاصبيا ومرجعيون وصولا حتى تلال برغز ومجرى الليطاني في البقاع الغربي".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": هدوء حذر يخيم على القطاع الشرقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.