افادت قناة "الجديد" بأن عمليات البحث والإنقاذ انتهت فجر اليوم في المبنى الذي انهار منذ ايام في المنصورية بعد انتشال ثمانية جثامين للضحايا من بينهم عاملة منزل أجنبية.

كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء عمليات الانقاذ في المبنى المنهار في المنصورية بعد انتشال 8 جثامين للضحايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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