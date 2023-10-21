قبيسي: ما يجري اليوم في غزة هو بداية التحرير بل هو رسم لطريق النصر

رأى النائب هاني قبيسي، ان "ما يجري اليوم في غزة هو بداية التحرير، بل هو رسم لطريق النصر، فعلى الجميع تحديد مواقفهم وخيراتهم، فإما ان تكونوا مع المقاومة في قتالها ونظالها، وإما أن تلحقوا بمن شرع القتل والتدمير فعلى كل حر وابي أن يحدد موقفه إما مع الاقصى وفلسطين او مع الغرب والصهاينة في تدمير الامة".

واشار الى ان "ما يجري في فلسطين المحتلة هو بداية التحرير، هو بداية النهاية لهذا العدو المتغطرس المجرم الذي لا يعرف شرعة ولا دين، وللاسف اليوم شهود كثر ينتظرون ولا يكترثون لكل المجازر التي يتعرض لها اهالي غزة يراقبون سير المعركة في فلسطين ليعلنوا تأييدهم، فإن ربحت المقاومة يعلنوا تأييدها وإن خسرت فيستمرون بعلاقاتهم الطبيعية وتطبيعهم مع الصهاينة كي يحافظوا على مواقعهم، وعلى انظمتهم لا تعنيهم القضية بل لا يكترث هؤلاء للمجازر ولا لعدد الشهداء فهل ينتظرون ويعتقدون بأن انتظارهم يدعم الشعب الفلسطيني ام انهم ينتظرون من يتفوق في هذه المعركة، ليجددوا له العهد لاجل هذا لا قيمة لهؤلاء ولا قيمة لمواقفهم السياسية".

ولفت الى إن "ما يحصل في غزة لا يمكن أن يسكت عليه بشر، بلا لا يحتمل كل انسان حر ابي أن يرى شعب يباد وارض تنتهك ويسكت ويقبل ويصافح ويعاهد ويوقع في علاقاته مع الصهاينة كأن لا شيئ يحدث إن ما يحدث في غزة الغى بصمة الهزيمة والعار من عقول الامة العربية جعل الانظمة وضيعة خسيسة لأنها لم تدافع عن فلسطين وللاسف نرى امة خانعة بأنظمتها وليس بشعوبها، لأن شعوبها تحركت وشعرت بقضية فلسطين وخرجت الناس الى الشوارع في الامة العربية والاسلامية وهذا بارقة امل للسعي الدائم لتحرير فلسطين، وللتأكيد بأن القدس هي اولى القبلتين ولا مكان للصهاينة فيها. فإذا اردنا الانتصار فإن لإنتصار القضية الفلسطينية ثمن، فنحن في الجنوب دفعنا اثمان حتى تمكنا من الانتصار".