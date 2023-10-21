السفارة الأمريكية في إسرائيل: لدينا معلومات عن فتح معبر رفح في هذا التوقيت

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت السفارة الأمريكية في إسرائيل، اليوم السبت، عن تلقيها معلومات تفيد أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة سيفتح في تمام الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضافت السفارة أنه "إذا فتح المعبر فمن غير الواضح إلى أي مدى قد يتمكن الرعايا الأجانب من مغادرة غزة".

وقالت السفارة: "ليس لدينا معلومات لأي مدى سيظل معبر رفح مفتوحا".

وتم إغلاق معبر رفح بعد فترة وجيزة من بدء إسرائيل قصف غزة، على خلفية هجوم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، في السابع من أكتوبر الجاري، ويحول الخلاف حول شروط توصيل المساعدات دون إعادة فتحه.

وبعد زيارة إسرائيل، الأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن التوصل إلى اتفاق لعبور 20 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح.

ويظل هذا مجرد جزء صغير جدا مما هو مطلوب، إذ أنه قبل التصعيد الحالي كانت نحو 450 شاحنة مساعدات تصل إلى غزة يوميا.

وصرح مسؤولو الأمم المتحدة بأن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 100 شاحنة يوميا لتغطية الاحتياجات العاجلة، وإن أي عملية لتقديم المساعدات يجب أن تتسم بالاستدامة على نطاق واسع.

ويعتمد معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على المساعدات الإنسانية.