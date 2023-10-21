شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تكمل تجربة رئيسية في مهمتها الفضائية المأهولة «جاجانيان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مومباي - رويترز

قالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية إن الهند أكملت السبت تجربة رئيسية في مهمتها المأهولة والطموحة إلى الفضاء التي تحمل اسم جاجانيان، بعد ساعات من وقف عملية الإطلاق.

وقالت المنظمة عبر منصة إكس «تم تحديد سبب تعليق الإطلاق ومعالجته، وانطلقت المهمة جاجانيان بنجاح».

ولم تحدد المنظمة سبب التأخير.

كان من المقرر أن يتم الإطلاق في الثامنة صباحاً (0230 بتوقيت جرينتش) لكن لم يتسن استكماله في البداية، وقالت المنظمة إن الإطلاق تم استكماله بنجاح في العاشرة صباحاً.

وتهدف مهمة جاجانيان إلى تطوير كبسولة فضائية صالحة لسكن البشر وتحمل طاقماً مكوناً من ثلاثة أفراد إلى مدار على بعد 400 كيلومتر لمدة ثلاثة أيام، قبل أن تهبط في المحيط الهندي.

وقالت المنظمة إنها ستستكشف سبلاً لتحقيق وجود بشري مستدام في الفضاء بمجرد اكتمال المشروع جاجانيان.

وتم تخصيص حوالي 90 مليار روبية هندية (مليار دولار) لهذه المهمة.