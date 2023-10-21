شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إلغائها لساعات..الهند تستكمل مهمتها لاستيطان الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية، إن الهند أكملت اليوم السبت تجربة رئيسية في مهمتها المأهولة والطموحة إلى الفضاء، والتي تحمل اسم "جاجانيان"، بعد ساعات من وقف عملية الإطلاق.

وقالت المنظمة عبر منصة إكس: "تم تحديد سبب تعليق الإطلاق ومعالجته، وانطلقت المهمة جاجانيان بنجاح"، ولم تحدد سبب التأخير.

وتهدف مهمة جاجانيان إلى تطوير كبسولة فضائية صالحة لسكن البشر وتحمل طاقما مكونا من ثلاثة أفراد إلى مدار على بعد 400 كيلومتر لمدة ثلاثة أيام، قبل أن تهبط في المحيط الهندي.

وقالت المنظمة إنها ستستكشف سبلا لتحقيق وجود بشري مستدام في الفضاء بمجرد اكتمال المشروع جاجانيان، وتم تخصيص حوالي 90 مليار روبية هندية (مليار دولار) لهذه المهمة.

إلغاء التجربة

كانت منظمة أبحاث الفضاء الهندية، قالت إن الهند ألغت اليوم السبت، تجربة رئيسية في مهمتها المأهولة والطموحة إلى الفضاء والتي تحمل اسم جاجانيان.

وقال إس. سوماناث، رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية لوكالة أنباء إيه.إن.آي: "المركبة آمنة، لم يكن من الممكن إتمام عملية الإطلاق إلى الفضاء، سنعود لاحقا بعد التحقيق في السبب".

وأضاف أن المنظمة ستعلن "قريبا" عن موعد جديد لعملية الإطلاق.