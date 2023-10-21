بدء إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح  

بدأ صباح اليوم السبت، عبور شاحنات المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح الحدودي من الجانب المصري إلى قطاع غزة، مع عبور أول شاحنتين محمّلتين بالأدوية من المعبر.



وأشار مراسل "العربي الجديد" في مصر إلى أن عبور الشاحنات إلى قطاع غزة تمّ بدون أي مرافقين من الأطقم الطبية أو الأطباء المصريين.



ووصلت سيارات تابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني إلى المعبر لاستلام عشرين شاحنة مساعدات، وهو أمر أكده رئيس المكتب الإعلامي لحركة "حماس"، الذي قال إن 20 شاحنة مساعدات من المفترض أن تدخل عبر معبر رفح اليوم تحمل أدوية ومعدات طبية وكميات محدودة من الأغذية، وفق "رويترز".



وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، في بيان اليوم السبت، "تزامناً مع بدء دخول القافلة الأولى المحدودة من الاحتياجات الأساسية عبر معبر رفح، فإننا ننتظر أن تقوم وكالة "الأونروا"، كونها جهة استلامها، بواجبها في توجيه هذه الاحتياجات لمستحقيها في شتى أماكن قطاع غزة".



وحذر من أن "هذه القافلة المحدودة لن تستطيع تغيير الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، ومن المهم تدشين ممر آمن يعمل على مدار اللحظة، لتوفير الحاجات الإنسانية والخدماتية التي باتت مفقودة بشكل كامل، ويسمح بخروج الجرحى والمصابين لتلقي الرعاية الطبية المناسبة في ضوء تعذر تقديمها من المنظومة الصحية حالياً".



وشدد على "ضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم، وإدخال كلّ الاحتياجات الضرورية للقطاعات الخدماتية والإنسانية بصورة عاجلة، في ضوء قرب نفاد الوقود، واستنزاف مخزون الأدوية والمستهلكات الطبية، ووصوله للمستوى الأدنى، وشح المواد الغذائية، وانعدام الكهرباء".



وعقد غوتيريس مؤتمراً صحافياً من معبر رفح أمس الجمعة، دعا فيه إلى وقف إطلاق نار إنساني غير مشروط لضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وشدّد على ضرورة الإسراع في نقل المساعدات الإنسانية من الجانب المصري من معبر رفح إلى داخل القطاع المحاصر منذ أكثر من 10 أيام.



ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل، لكنه أُغلق منذ الأيام الأولى للعدوان على غزة في أعقاب القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من الحدود.



العربي الجديد

