المُقاومة الفلسطينية تُعلّق على فتح معبر رفح ودخول المساعدات لغزة

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت فصائل المقاومة الفلسطينية "حماس"، أنها تُطالب بتدشين ممر آمن ومُستمر إلى قطاع غزة لتوفير الحاجات الإنسانية والخدمية، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

ومُنذ قليل، أُعيد فتح معبر رفح البري شمال سيناء، أمام الممر الإنساني لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشهدت منطقة معبر رفح البري حركة غيرعادية كانت منتظرة طوال الـ15 يوما الماضية لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية لإنقاذ آلاف الجرحى والمصابين من الفلسطينيين من آثار القصف الإسرائيلي العنيف على المنازل، والتي هدمت على قاطنيها، ما خلف وراءه العشرات من الشهداء والجرحى.

وقد تحركت العشرات من الشاحنات المُحمّلة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المُقدمة من التحالف الوطني.

وفي البداية، تم إدخال 20 شاحنة من أصل 214 شاحنة تقف أمام بوابة معبر رفح البري في الجانب المصري تابعة للهلال الأحمر المصري، والتحالف الوطني والمنظمات الدولية وعدد من الدول.

المُقاومة الفلسطينية تُسلّم الرهينتين الأمريكيتين إلى الصليب الأحمر

سلّمت حركة المُقاومة الإسلامية "حماس"، الرهينتين الأمريكيتين إلى الصليب الأحمر، وتم إخبار عائلتهما، حسبما أفادت "القناة 12" العبرية، مساء الجمعة.

قالت القناة 13 العبرية: "إن إسرائيل أكدت إطلاق حركة "حماس" سراح رهينتين أمريكيتين".

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، أنه تم إطلاق سراح محتجَزتَيْن أمريكيتَيْن (أُم وابنتها) لدواعٍ إنسانية وذلك استجابةً لجهودٍ قطريةٍ.