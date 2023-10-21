السوداني يُغادر العراق للمُشاركة في قمة القاهرة للسلام

ياسر رشاد - القاهرة - غادر رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، بغداد مُتوجهًا الى مصر للمُشاركة في قمة القاهرة للسلام 2023، المُخصصة لبحث الاوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

من ناحية أخرى، غادر الملك الأردني "عبدالله الثاني"، أرض الوطن مُتوجهًا إلى مصر ليرأس الخليج 365 الأردني المُشارك في قمة القاهرة للسلام التي تُعقد في إطار الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

القمة الدولية للسلام

ومُنذ قليل، وصل الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إلى القاهرة للمُشاركة بالقمة الدولية للسلام، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

وتستضيف مصر مؤتمر دولي "قمة القاهرة الدولية للسلام"، اليوم السبت الموافق 21 أكتوبر؛ لبحث الحرب المُتصاعدة بين إسرائيل وحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة، مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية أن تُسفر القمة عن مخرجات تُسهم في وقف التصعيد الجاري، وللتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ في التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.