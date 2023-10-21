شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: فتح معبر رفح لدخول المساعدات للفلسطينيين نجاح للإرادة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن فتح معبر رفح لدخول المساعدات للفلسطينيين يؤكد دعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية ونجاح المفاوضات من قبل الجانب المصرى لإدخال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

وأكد غنيم، في تصريحات له اليوم، أن هناك مئات الشاحنات المحملة بالمعدات الإنسانية لقطاع غزة، وهذه هي المرة الأولى منذ هجمات جيش الاحتلال الغاشمة على الشعب الفلسطينى التى يتم دخول مساعدات للأشقاء فى غزة، بعد مفاوضات من قبل الجانب المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار السعيد، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تضع القضية الفلسطينية علي رأس أولوياتها، ولن تتنازل عنها، وأكدت علي أنه لا حل عادل للقضية إلا بحل الدولتين، إلا أن الكيان الإسرائيلي يظل في حالة تعنت كامل واستيلاء علي الحقوق التي أبسطها أن يعيش الفلسطينيون في أمان، مشيدا بجهود القيادة السياسية لوقف التصعيد الذي يشهده قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي واستباحته دماء الأطفال والنساء، وأن حل الأزمة يتطلب وقفة عربية داعمة من كل الأطراف للقضية الفلسطينية.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن محاولات الكيان الإسرائيلي إنهاء القضية الفلسطينية، بدفع الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الجنوب حيث الحدود مع مصر، تواجهها الدولة المصرية من خلال رئيس واع وقوي ورجل دولة يعلم كيف يحمي الأمن القومي المصري ويحافظ علي القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.