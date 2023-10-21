ولي العهد الكويتي: التطورات في غزة تحمل تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم كله

أكد ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن "التطورات في غزة تحمل تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم كله"، مشيرا الى ان "المأساة الإنسانية في غزة نتيجة عدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية".
وتابع :"نجدد إدانتنا لما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات وندعو لحماية المدنيين"، مشيرا الى ان "المجتمع الدولي يتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية بمعايير مزدوجة".
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