وسائل إعلام إسرائيلية: انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في قبرص

نقلت قناة "الجزيرة" عن وسائل إعلام إسرائيلية تأكيدها وقوع انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في قبرص. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام القبرصية، فقد ألقي القبض على شخص واحد واحتجز ثلاثة آخرون لاستجوابهم للاشتباه في ضلوعهم في الانفجار. ولفتت إلى أن عناصر الشرطة وخبراء المتفجرات وصلوا إلى مكان الحادث، مشيرة إلى أنه يشتبه في أن الحادث نتج عن قنبلة محلية الصنع.

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