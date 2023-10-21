الرئيس المصري: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث وخاصة على حساب مصر

اشار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الى انه "أوكد للعالم أن تصفية القضية الفلسطينية من دون حل عادل لن يحدث وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر".

وفي كلمة له، خلال افتتاح مؤتمر القاهرة للسلام، لفت السيسي الى انه "سنعمل اليوم على التوافق بشأن خارطة طريق لإحياء مسار السلام"، مؤكدا ان "حل القضية الفلسطينية ليس التهجير وإنما العدل وحصول الفلسطينيين على حق تقرير المصير".

وتابع :"يخطئ من يظن أن الشعب الفلسطيني الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت تحت الاحتلال، ونجدد رفضنا للتهجير القسري للفلسطينيين ونعتبر ذلك تصفية نهائية لقضيتهم".