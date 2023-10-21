اشار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الى انه "أوكد للعالم أن تصفية القضية الفلسطينية من دون حل عادل لن يحدث وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر".
وفي كلمة له، خلال افتتاح مؤتمر القاهرة للسلام، لفت السيسي الى انه "سنعمل اليوم على التوافق بشأن خارطة طريق لإحياء مسار السلام"، مؤكدا ان "حل القضية الفلسطينية ليس التهجير وإنما العدل وحصول الفلسطينيين على حق تقرير المصير".
وتابع :"يخطئ من يظن أن الشعب الفلسطيني الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت تحت الاحتلال، ونجدد رفضنا للتهجير القسري للفلسطينيين ونعتبر ذلك تصفية نهائية لقضيتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس المصري: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث وخاصة على حساب مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.