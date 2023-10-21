عباس أكد رفضه قتل المدنيين من الجانبين: لن نرحل وسنبقى في أرضنا

اشار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في كلمة له خلال مؤتمر القاهرة للسلام، الى ان "إسرائيل تستهدف آلاف المدنيين والمشافي والمدارس ومراكز الإيواء دون تمييز"، محذرا من "عمليات طرد وتهجير الفلسطينيين من غزة والقدس والضفة الغربية".

ولفت عباس الى ان "حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تسمع نداءاتنا لوقف إطلاق النار، كما نجدد رفضنا قتل المدنيين من الجانبين".

ورأى عباس ان "دوامة العنف تتجدد كل فترة بسبب غياب العدالة واهمال حقوق الفلسطينيين"، معتبرا ان "على مجلس الأمن القيام بمسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني".

وشدد على ان "السلام يتحقق بتنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وحل قضية اللاجئين، ولن نرحل وسنبقى في أرضنا".