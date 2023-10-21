غوتيريس: يجب تطبيق القانون الدولي وتجنب مهاجمة المدنيين والمدارس والمستشفيات

اكد الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس خلال افتتاح مؤتمر قاهرة للسلام ان "سكان قطاع غزة بحاجة إلى بذل المزيد لتقديم المساعدات الإنسانية"، لافتا الى انه "يجب تطبيق القانون الدولي وتجنب مهاجمة المدنيين والمدارس والمستشفيات".
وجدد "الدعوة لوقف إطلاق النار من أجل تحقيق السلام على أساس حل الدولتين"، مؤكدا انه "حان الوقت لإنهاء هذا الكابوس الذي يهدد الأطفال".
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