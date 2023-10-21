رئيس المجلس الأوروبي: نؤكد حرصنا على دعم جهود إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

دعا رئيس المجلس الأوروبي ​شارل ميشال إلى "حفظ حقوق الإنسان خصوصا الأطفال والالتزام بالقانون الإنساني"، لافتا الى انه "يجب حشد كل الجهود للتوسط في هذا الصراع وفعل ما يمكننا لحماية المدنيين".

واكد خلال افتتاح مؤتمر القاهرة للسلام، "حرصنا على دعم جهود إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين"، مشددا على "ضرورة بذل كل الجهود من أجل تطبيق حل الدولتين".