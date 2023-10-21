دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى "حفظ حقوق الإنسان خصوصا الأطفال والالتزام بالقانون الإنساني"، لافتا الى انه "يجب حشد كل الجهود للتوسط في هذا الصراع وفعل ما يمكننا لحماية المدنيين".
واكد خلال افتتاح مؤتمر القاهرة للسلام، "حرصنا على دعم جهود إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين"، مشددا على "ضرورة بذل كل الجهود من أجل تطبيق حل الدولتين".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المجلس الأوروبي: نؤكد حرصنا على دعم جهود إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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