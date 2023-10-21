المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نواصل توجيه ضربات لمواقع وقواعد تابعة لحزب الله

اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، "اننا نواصل توجيه ضربات لمواقع وقواعد تابعة لحزب الله"، مشيرا الى ان "عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب وصل إلى 308".
وكشف المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان "نحو 700 ألف فلسطيني غادروا المناطق الشمالية من قطاع غزة حتى الآن، وتأكدنا من وجود 210 رهائن محتجزين في غزة".
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