بعد عبور الدفعة الأولى من المساعدات.. الهلال الأحمر الفلسطيني: 20 شاحنة لا تكفي لإنقاذ غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 20 شاحنة من المساعدات "لا تكفي لإنقاذ أهالي غزة"، مطالبًا بضرورة إدخال الوقود فورًا.

وعقب إعلان بدء دخول المساعدات من معبر رفح إلى أهالي غزة، أشار الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريحات، إلى أن 20 سيارة فقط لا تكفي لإنقاذ أهالي غزة مما يعانون.

وبدأت شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في التحرك صباح اليوم السبت تجاه قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عملية دخول الشاحنات إلى قطاع غزة ستكون تحت إشراف ومراقبة إسرائيلية -أمريكية -مصرية.

وأمس الجمعة، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن تلقيه تهديدا من قبل سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس والمطالبة بالإخلاء الفوري للمستشفى الذي يضم أكثر من 400 مريض ونحو 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى باعتباره مكانا آمنا، فضلا عن الطواقم الطبية.

وطالب الهلال الأحمر الفلسطيني، العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتي حدثت في مستشفى الأهلي المعمداني.