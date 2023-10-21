السيسي: تصفية القضية الفلسطينية لن يحدث على حساب مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تصفيىة القضية الفلسطينية لن يحدث على حساب الدولة المصرية.

وقال السيسي، في كلمته خلال افتتاح فعاليات قمة القاهرة للسلام من العاصمة الإدارية الجديدة اليوم السبت،: "أؤكد للعالم بوضوح ولسانًا مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع افراد الشعب المصري فرد فرد، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حلً عادل لن يحدث وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبدًا."

وأضاف الرئيس السيسي أن مصر "تدين استهداف القتل أو الترويع لكل المدنيين المسالمين"، متابعاً: "دعوني أتساءل بصراحة أين قيم الحضارة الإنسانية التي شيدناها على امتداد الألفيات والقرون؟، أين المساواة بين أرواح البشر دون تمييز أو تفرقة؟."

وأشار الرئيس إلى أن مصر لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة، لكن القصف الإسرائيلي المتكرر حال دون عمله، متابعاً: "في هذه الظروف القاسيىة اتفقت مع الرئيس الأمريكي تشغيل المعبر بشكل مستدام باشراف وتنسيق كامل بالتنسيق مع الأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر الفسلسطيني، وأن يتم توزيع المساعدات بإشرف الأمم المتحدة على السكان في قطاع غزة "