قمة القاهرة للسلام.. السيسي: اتفقت مع الرئيس الأمريكي على تشغيل معبر رفح بشكل مستدام

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر انخرطت في جهود مضنية خلال الليل وأطراف النهار؛ لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة.

جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق فعاليات قمة القاهرة للسلام المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم السبت، والتي تحظى باهتمام إقليمي ودولي واسعين.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر "لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة."

وأشار الرئيس إلى أن القصف الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر حال دون عمله.

ولفت إلى أنه في ظل هذه الظروف الميدانية القاسية، اتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على تشغيل المعبر بشكل مستدام بإشراف وتنسيق كامل مع الأمم المتحدة ووكالة الأونروا وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضاف الرئيس السيسي أنه جرى الاتفاق على توزيع المساعدات على السكان في قطاع غزة بإشراف الأمم المتحدة.