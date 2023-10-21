السيسي: لا يجب على العالم قبول استخدام الضغط الإنساني لإجبار الفلسطينيين على التهجير

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن العالم لا يجب أن يقبل استخدام الضغط الإنساني لإجبار الفلسطينيين على التهجير من أراضيهم.

جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق فعاليات قمة القاهرة للسلام المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم السبت، والتي تحظى باهتمام إقليمي ودولي واسعين.

وشدد الرئيس السيسي على رفض مصر التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأشار الرئيس إلى أن هذا الأمر ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدارا لكفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية ولجميع الأحرار في العالم على مدار 75 عاما هي عمر القضية الفلسطينية.

وأضاف: "يُخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني من يظن أن هذا الشعب الأبي الصامد راغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف".

وتابع الرئيس السيسي: "أؤكد للعالم بوضوح ولسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة الشعب المصري.. تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث.. وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر".