شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأمريكي للأعاصير: الإعصار "تامي" يتحرك باتجاه فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن الإعصار تامي يتحرك من الغرب باتجاه الشمال الغربي، بسرعة 9 أميال في الساعة.

وأضاف المركز في مذكرة نشرت الساعة الـ 2 فجر اليوم السبت، بتوقيت المحيط الأطلنطي: "يمر مركز تامي من الشرق إلى شمال شرق منطقة مارتينيك (الفرنسية)"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن "تامي" كان إعصارا من الفئة الأولى، محملا برياح تبلغ سرعتها 80 ميلا في الساعة، وكان متمركزا على بعد نحو 55 ميلا شرق مارتينيك.