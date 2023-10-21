شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار قرب سفارة الاحتلال في العاصمة القبرصية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع انفجار قرب سفارة الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة القبرصية نيقوسيا اليوم السبت، دون وقوع إصابات، حسب تقارير أوردتها وسائل إعلام قبرصية.

ووفقا للتقارير، القت السلطات القبض على شخص عقب الانفجار، مضيفة أن الشرطة وخبراء المفرقعات توجهوا إلى مسرح الانفجار.

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وضربت الشرطة طوقًا أمنيًا حول مكان الانفجار بينما يتم تنفيذ عملية تفتيش في المنطقة.

ويأتي الانفجار فيما يواصل طيران الاحتلال شن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة.