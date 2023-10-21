شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة أممية تحذر من قلة المساعدات المرسلة لغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن القافلة الأولى من إمدادات الإغاثة إلى قطاع غزة، تحتوي على 60 طنًا من المواد الغذائية.

وأضاف البرنامج اليوم السبت، أن محتوى القافلة من الأغذية المتنوعة سيتم توزيعها على المحتاجين في أقرب وقت ممكن.

مساعدات غير كافية

دعت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية للبرنامج، في رسالة، صادرة من القاهرة، إلى "الوصول الفوري والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى غزة".

وحذرت من أن هذه المساعدات لن تكفي سوى عدة أيام، لينفد الطعام ويواجه أهل غزة الجوع مجددًا.

ومازال لدى البرنامج 930 طنا أخرى من الغذاء على الجانب المصري من معبر رفح، ويهدف إلى مساعدة 1.1 مليون شخص، خلال الشهرين المقبلين.