غوتيريش: يجب إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.. مطالبه عادلة وشرعية

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، مشيراً إلى أنه حان الوقت لإنهاء “الكابوس” الذي يهدّد الفلسطينيين والإسرائيليين.

قال أنطونيو غوتيريش؛ الأمين العام للأمم المتحدة، إن سكان قطاع غزة بحاجة إلى بذل المزيد لتقديم المساعدات الإنسانية، داعياً إلى تطبيق القانون الدولي وتجنب مهاجمة المدنيين والمدارس والمستشفيات.

محمد يوسف

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