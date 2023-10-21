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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن غوتيريش: يجب إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.. مطالبه عادلة وشرعية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
قال أنطونيو غوتيريش؛ الأمين العام للأمم المتحدة، إن سكان قطاع غزة بحاجة إلى بذل المزيد لتقديم المساعدات الإنسانية، داعياً إلى تطبيق القانون الدولي وتجنب مهاجمة المدنيين والمدارس والمستشفيات.
وأضاف، يجب إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني؛ لأن مطالبه عادلة وشرعية، ويجب تنظيم المساعدات الإنسانية إلى غزة بطريقة مستدامة وآمنة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، مشيراً إلى أنه حان الوقت لإنهاء “الكابوس” الذي يهدّد الفلسطينيين والإسرائيليين.