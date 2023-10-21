اخبار العالم

نيابةً عن ولي العهد ..وزير الخارجية يصل القاهرة لترأس وفد المملكة المشارك في قمة القاهرة للسلام

0 نشر
سارة السيد 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن نيابةً عن ولي العهد ..وزير الخارجية يصل القاهرة لترأس وفد المملكة المشارك في قمة القاهرة للسلام والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى عاصمة جمهورية مصر العربية القاهرة، وذلك لترأس وفد المملكة المشارك في قمة القاهرة للسلام، والمنعقدة بشأن مناقشة الصراع في غزة ومحيطها، ومستقبل القضية الفلسطينية.

 

ويشارك في القمة عدداً من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، لبحث تطورات الأوضاع الراهنة في فلسطين الشقيقة، والعمل على حماية المدنيين في قطاع غزة المُحاصر، والسماح بفتح ممرات آمنة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية.

 

ويضم وفد المملكة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة نقلي.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا