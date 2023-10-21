«الرئاسي الليبي»: يجب القيام بواجباتنا الإنسانية المشتركة لحماية الشعب الفلسطيني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعرب محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا، عن خالص شكره وامتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته والشعب المصري الشقيق على المبادرة الشجاعة ودعوته لعقد قمة القاهرة للسلام، قائلا: «يجب علينا القيام بواجباتنا الإنسانية المشتركة، من أجل الحفاظ على مصداقية وقدرة المجتمع الدولي والشريعة الدولية في صون الحق في حياة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال».

وأضاف خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام المنعقدة في العاصمة الإدراية الجديدة، والمذاعة على قناة «القاهرة الإخبارية»: «ما يحدث أمامنا من استهداف لكل من يعيش في غزة حتى إن احتموا بالمستشفيات والكنائس والمساجد، في ظل عدم تمكن مجلس الأمن من التوصل إلى تسوية بشأن مشاريع القرارات المعروضة أمامه أو التوافق على صيغ توافقية، تؤدي إلى إيقاف العدوان».

وتابع: «جميع القادة والحكومات في المنطقة تقف أمام تحد تاريخي، نتيجة تأخر مجلس الأمن في القيام بدوره بسرعة قصوى التي توقف ما يجري في قطاع غزة، بما يحقق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن في جميع أنحاء العالم بحيادية ومسؤولية، وللاطمئنان إلى أن جميع الدول تحترم وتحفظ مكانة القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي».