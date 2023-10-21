العدوان الإسرائيلي على غزة.. استشهاد 352 فلسطينيا خلال 24 ساعة

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، السبت، بمقتل 352 فلسطينياً خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على القطاع.



وقال رئيس المكتب سلامة معروف في بيان، إنه "ارتقى خلال الـ 24 ساعة الماضية 352 شهيداً منهم 61 شهيداً بمناطق جنوب قطاع غزة التي ما يزال يزعم الاحتلال أنها آمنة".



وأضاف أن "تدمير أبراج مدينة الزهراء بواسطة المقاتلات الإسرائيلية والمجزرة في كنيسة الروم الأرثوذكس من أبرز مشاهد العدوان بغزة خلال الساعات الماضية".



ودعا معروف إلى "فتح معبر رفح بشكل دائم ليشكّل مخرجاً للجرحى والمصابين ومدخلاً للمساعدات الإغاثية التي يحتاجها كل قطاع غزة".



يشار أن الجيش الإسرائيلي سبق أن طلب من أهالي شمالي غزة المغادرة باتجاه الجنوب بحجة "الحفاظ على سلامتهم" من الضربات التي يشنها.



وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" قالت إن إسرائيل قصفت مناطق جنوب غزة وهي المناطق التي طلبت من سكان شمال القطاع التوجه إليها.



ولليوم الخامس عشر، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وخلفت 4137 قتيلا، بينهم 1524 طفلا، بالإضافة إلى 13 ألف مصاب، وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة في غزة الجمعة.



الأناضول

