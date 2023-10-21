ملك البحرين خلال قمة القاهرة: نُؤكد موقفنا الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - وجه ملك البحرين "حمد بن عيسى آل خليفة"، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعوته الحضور في قمة القاهرة، مُؤكدًا موقف المملكة الثابت والداعم للقضية الفلسطينية المشروعة وللشعب الفلسطيني.

وقال في كلمته خلال مؤتمر قمة القاهرة: "لدينا إدراك أن حل الدولتين هو ضمانة للتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وأكد أن البحرين ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير شعب غزة من أرضه وأرض أجداده.

وتابع حمد بن عيسى: "لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط دون تأمين الحقوق للشعب الفلسطيني وتحقيق السلام الشامل".

ملك الأردن خلال قمة القاهرة للسلام: "حملة القصف العنيفة في غزة جريمة حرب"

صرح العاهل الأردني، "الملك عبدالله الثاني"، بأن حملة القصف العنيفة في غزة جريمة حرب، وأنه إذا واصلنا السير على طريق الصراع المُمتد مُنذ أسبوعين لن ينتج إلا مزيد من الموت واليأس، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم السبت.

قال خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام: "إن الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارًا على المدنيين في غزة ويحرمهم من الغذاء والدواء والمساعدات، وعواقب اللامبالاة على تطبيق قواعد القوانين الدولية الإنسانية خطيرة ويجب وقف الحرب على غزة".

وتابع: "رسالتنا للشعب الإسرائيلي أن تكون هي العيش في سلام مع الفلسطينيين دون خوف".

أمير قطر يصل مصر للمُشاركة في قمة القاهرة للسلام:

وصل أمير قطر "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني"، إلى مصر، للمُشاركة في قمة القاهرة للسلام المُقرر عقدها اليوم السبت، حسبما أفادت وسائل إعلام قطرية، في أنباء عاجلة.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار القاهرة الدولي الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وطارق علي الأنصاري، سفير قطر مصر.