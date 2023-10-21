رئيس قبرص خلال قمة القاهرة: "حركة حماس لا تُمثل الشعب الفلسطيني"

ياسر رشاد - القاهرة - صرح الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس"، بأنه يجب التعامل وفقًا لحدود وقواعد مشتركة لحل هذه الأزمة في الأراضي الفلسطينية، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم السبت.

وقال خريستودوليدس خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام: "إن الاعتداء على حقوق المدنيين أمر غير مقبول".

حركة حماس لا تُمثل الشعب الفلسطيني:

وأضاف: حركة حماس لا تُمثل الشعب الفلسطيني، مُؤكدًا أن الاعتداء على حقوق المدنيين أمر غير مقبول.

وأوضح أن حق الدفاع عن النفس يجب أن يتماشى مع قواعد القوانين الدولية.

وأشار الرئيس القبرصي إلى أنه يجب وقف هذه الحرب لأنها قد تمتد تأثيراتها لدول المنطقة.

ويُشارك بالقمة أكثر من 34 دولة في قمة القاهرة للسلام، بالإضافة إلى 3 منظمات دولية، فضلًا عن مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

من ناحية أخرى، تقدم ولي عهد الكويت، "مشعل الأحمد الصباح"، بالشكر للرئيس "عبدالفتاح السيسي" على عقد قمة القاهرة في ظل ظروف استثنائية يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحمل تداعيات خطيرة على أمن المنطقة، حسبما أفادت وسائل إعلام كويتية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

وقال مشعل: "نُتابع تصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة ونشهد تعرضهم لعقاب جماعي أدى لسقوط آلاف الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال واستهداف الخدمات الأساسية ودعوات التهجير القسري".