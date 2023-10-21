قمة القاهرة| اليونان تُرحّب بفتح ممرات إنسانية من مصر لغزة ووقف التصعيد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس وزراء اليونان، "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، أن التصعيد الاقليمي يجب أن يتوقف، ومصر والأردن عليهم عبء ثقيل ويرفضان التهجير بشكل واضح، حسبما أفادت وسائل إعلام يونانية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

وقال خلال كلمته بمؤتمر القاهرة الدولي للسلام، إنه يجب تخفيف معاناة الفلسطنيين والافراج عن الرهائن، وُنرحّب بفتح الممرات الانسانية من مصر لغزة ونسعد بتنفيذ مبادرات السلام ونمتنى وقف التصعيد والحل السلمي هو الأفضل.

تصريحات جورجيا ميلوني

وفي السياق، قالت رئيسة وزراء إيطاليا "جورجيا ميلوني"، إن بلادنا تُحاول الدفع من جانبها لإيجاد نقطة للحوار والسلام، حسبما أفادت وسائل إعلام إيطالية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

وأضافت ميلوني خلال قمة القاهرة الدولية للسلام: "يجب أن يتم إطلاق مبادرة سياسية تهدف لحل الصراع والنزاع بشكل مُستدام باحترام حل الدولتين، ويجب أن يكون الشعب الفلسطيني ذا سيادة".

من ناحية أخرى، صرح الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس"، بأنه يجب التعامل وفقًا لحدود وقواعد مشتركة لحل هذه الأزمة في الأراضي الفلسطينية، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم السبت.

وقال خريستودوليدس خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام: "إن الاعتداء على حقوق المدنيين أمر غير مقبول".