رئيسة وزراء إيطاليا من قمة القاهرة: "يجب أن يكون الشعب الفلسطيني ذا سيادة"

ياسر رشاد - القاهرة - قالت رئيسة وزراء إيطاليا "جورجيا ميلوني"، إن بلادنا تُحاول الدفع من جانبها لإيجاد نقطة للحوار والسلام، حسبما أفادت وسائل إعلام إيطالية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

وأضافت ميلوني خلال قمة القاهرة الدولية للسلام: "يجب أن يتم إطلاق مبادرة سياسية تهدف لحل الصراع والنزاع بشكل مُستدام باحترام حل الدولتين، ويجب أن يكون الشعب الفلسطيني ذا سيادة".

الأراضي الفلسطينية

من ناحية أخرى، صرح الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس"، بأنه يجب التعامل وفقًا لحدود وقواعد مشتركة لحل هذه الأزمة في الأراضي الفلسطينية، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم السبت.

وقال خريستودوليدس خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام: "إن الاعتداء على حقوق المدنيين أمر غير مقبول".

وأضاف: حركة حماس لا تُمثل الشعب الفلسطيني، مُؤكدًا أن الاعتداء على حقوق المدنيين أمر غير مقبول.

وأوضح أن حق الدفاع عن النفس يجب أن يتماشى مع قواعد القوانين الدولية.

وأشار الرئيس القبرصي إلى أنه يجب وقف هذه الحرب لأنها قد تمتد تأثيراتها لدول المنطقة.

ويُشارك بالقمة أكثر من 34 دولة في قمة القاهرة للسلام، بالإضافة إلى 3 منظمات دولية، فضلًا عن مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.