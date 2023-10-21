ولي عهد الكويت من قمة القاهرة: مُمارسات الاحتلال تتعارض مع القانون الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم ولي عهد الكويت، "مشعل الأحمد الصباح"، بالشكر للرئيس "عبد الفتاح السيسي" على عقد قمة القاهرة في ظل ظروف استثنائية يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحمل تداعيات خطيرة على أمن المنطقة، حسبما أفادت وسائل إعلام كويتية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

وقال مشعل: "نُتابع تصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة ونشهد تعرضهم لعقاب جماعي أدى لسقوط آلاف الضحايا الأبرياء أطفالا ونساء ورجل واستهداف الخدمات الأساسية ودعوات التهجير القسري".

وأضاف: "تلك المُمارسات تتعارض مع القانون الدولي وهذه المأساة الإنسانية نتيجة عدم حل المجتمع الدولية لأزمة فلسطين، ونُؤكد إدانتنا لجرائم الإحتلال الإسرائيلي وقتل المدنين واعتقالهم وندعو لإيقاف الفوري لكافة العمليات ووصول المساعدات بشكل عاجل لأهل الكويت".

حقوق الشعب الفلسطيني

وتابع: "نُؤكد موقفنا الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني".

من ناحية أخرى، وجه ملك البحرين "حمد بن عيسى آل خليفة"، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوته الحضور في قمة القاهرة، مُؤكدًا موقف المملكة الثابت والداعم للقضية الفلسطينية المشروعة وللشعب الفلسطيني.

وقال في كلمته خلال مؤتمر قمة القاهرة: "لدينا إدراك أن حل الدولتين هو ضمانة للتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وأكد أن البحرين ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير شعب غزة من أرضه وأرض أجداده.

وتابع حمد بن عيسى: "لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط دون تأمين الحقوق للشعب الفلسطيني وتحقيق السلام الشامل".