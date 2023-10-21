وزير الخارجية السعودي: نرفض بشكل قاطع محاولة التهجير القسري للفلسطينيين

اكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال افتتاح مؤتمر القاهرة للسلام "رفضنا القاطع لانتهاكات القانون الدولي الإنساني من أي طرف"، لافتا الى اننا "نشجب كل استهداف للمدنيين أينما كانوا وندعو لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي"، مطالبا "المجتمع الدولي بالضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف هجومه على غزة".
وشدد على اننا "نرفض بشكل قاطع محاولة التهجير القسري للفلسطينيين، ونطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف حصارها على غزة".
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